new era The Hundreds X Blondie Beach レア

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商品詳細
被る機会がないので被ってくれる方にお譲りします。サイズも8(63.5cm)貴重な大きいサイズです。何回か被りましたが、綺麗な方だと思います。1回人の手に渡っている品物なので、極度に神経質な方はお控えください。すり替え防止の為、返品はお断り致します。なかなか珍しいキャップだと思います。※送料の関係で、これ以上値下げは致しませんのでお早めにご検討ください。
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