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【PRADA】プラダ　RE-NYLON キャップ　極美品
商品番号 S96261682336
商品名

【PRADA】プラダ　RE-NYLON キャップ　極美品
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 19,692 円
在庫状況 あり

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商品詳細

試着のみのほぼ未使用品です。8万ほどで購入しましたが、使用する機会がなかったので出品しました。大手ECサイトで購入しましたので、100%正規品です。【商品説明】アイコニックなエナメルメタルのトライアングルロゴをあしらったベースボールキャップ。海から回収されたプラスチック、漁網、繊維を再利用、浄化して作られた再生ナイロン糸のRe-Nylonを使用。【サイズ】Mサイズ（ユニセックス）※すり替え防止のため返品は受け付けておりません。素材···ナイロンカラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/flight749128.html
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