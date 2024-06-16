1024BKOR 栃木レザー コンパクト 三つ折り財布 本革 日本製

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外側、内側でカラーが違うバイカラーのコンパクト三つ折り財布です。手のひらサイズ 人気のコンパクのデザインステッチは革の色に合わせシンプルなデザインにすることで、革本来の魅力を味わっていただけます。………………………………【色】ブラック/オレンジ(黒×蜜柑色）【素材】栃木レザー社製牛革【サイズ】約8×9.5cm(閉じた状態) 厚み約2cm【仕様】小銭入×1札入れカードポケット×6ホック開閉式【付属品】栃木レザー赤タグ（箱は付属しません）………………………………栃木レザー株式会社の「フルベジタブルタンニングレザー」を使用し、日本の熟練した職人が一つ一つ丁寧に作っています。使い込むほどにさらに深みのあるデザインへと変化するので、自分で育てて行く楽しみも持ち合わせます。革本来の魅力を味わって頂く為に過度な加工を出来るだけ抑え、自然の表情や手触りを考えて仕上げているため、革本来の地肌のムラ(シワやスジ)、バラキズがそのまま表情として出ています。これらは本革である証拠であり本製品の特徴ですので、ご了承ください。また ハンドメイドで作成した商品になりますので、製作時の汚れ小傷等が見受けられる場合がございますが、新品良品となりますのであらかじめご了承ください。………………………………随時入荷する商品ですので、画像はサンプルとなります。天然素材のため、表面のシワや微妙な色目、風合い、染まり方等、1点1点異なります。また、ご覧になるモニターや自然光、蛍光灯などの照明や環境により、カラーの見え方は、実際の商品と異なって見える場合がございます。以上ご了承の上ご注文下さい。………………………………栃木レザー本革革牛革天然皮革 ヌメ革 ぬめ革 職人日本製男女兼用入学祝い 卒業祝い 独立祝い 父の日敬老の日母の日 誕生日プレゼント帰省土産就職祝い