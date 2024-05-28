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ホワイトハウスコックス S1058 ブライドルレザー 三つ折り財布 未使用
商品番号 F76569486520
商品名

ホワイトハウスコックス S1058 ブライドルレザー 三つ折り財布 未使用
ブランド名 ホワイトハウスコックス
特別価格 税込 7,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開閉様式:ボタン式サイズ:縦幅12cm横幅10cm厚2.5cm未使用品ですが、何度か開けたり閉めたり、箱なしでの保管でした。素人保管にご理解ください。一度、人手に渡った物とご理解いただける方に…神経質になられる様でしたら、ご購入はお控えください。
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