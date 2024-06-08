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★日本未発売★ コスベイビー 100周年 ドナルド　デイジー 2体セット
商品番号 U46553867514
商品名

★日本未発売★ コスベイビー 100周年 ドナルド　デイジー 2体セット
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 4,752 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドナルド　デイジー2体セットです^^新品未開封、即購入可能です！COSBABY「コスプレした赤ちゃん」をコンセプトとした「コスベイビー」シリーズのディズニー100周年を記念したプラチナカラーのドナルドダックとデイジーになります。全高約14cmのポップでカッコかわいいデフォルメフィギュアとして立体化。ヘッドは回転し、好きな角度でのディスプレーが可能。取り外しができる台座は、「ディズニー100」仕様の特別デザインになっています。海外限定海外ディズニー
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