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商品詳細
柄・デザイン···その他カラー···オレンジHERMESのネクタイです。正規店購入品です。3.4回程使用しています。箱は捨ててしまった為ありません。中古品にご理解のある方のみ、購入をお願い致します。
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