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バーバリー　ブラックレーベル　マフラー
商品番号 T67507989034
商品名

バーバリー　ブラックレーベル　マフラー
ブランド名 バーバリーブラックレーベル
特別価格 税込 3,630 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バーバリー　ブラックレーベル　カシミヤ65％羊毛35％のとてと温かいマフラー　になります。新品未使用タグつきです。カラーは片面鮮やかなブルー系、片面落ち着いた濃紺系です。2色が楽しめて高級感もあります。プレゼントにもいかがでしょうか。メンズ、レディース共に使えるカラーだと思います。【サイズ】横幅15.5センチ位(半分に折った時)縦164センチ位(フリンジ除く)素人採寸です。多少の誤差はご理解下さい。#マフラー#カシミヤ#カシミア#バーバリー#BURBERRY#ブラックレーベル#BLACKLABEL#バーバリーブラックレーベル#BURBERRYBLACKLABEL#GAPギャップ#UNIQLOユニクロ#クリスマス#プレゼント羊毛
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