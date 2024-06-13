バーバリー　ブラックレーベル　マフラー

バーバリー ブラックレーベル カシミヤ65％羊毛35％のとてと温かいマフラー になります。新品未使用タグつきです。カラーは片面鮮やかなブルー系、片面落ち着いた濃紺系です。2色が楽しめて高級感もあります。プレゼントにもいかがでしょうか。メンズ、レディース共に使えるカラーだと思います。【サイズ】横幅15.5センチ位(半分に折った時)縦164センチ位(フリンジ除く)素人採寸です。多少の誤差はご理解下さい。#マフラー#カシミヤ#カシミア#バーバリー#BURBERRY#ブラックレーベル#BLACKLABEL#バーバリーブラックレーベル#BURBERRYBLACKLABEL#GAPギャップ#UNIQLOユニクロ#クリスマス#プレゼント羊毛



BURBERRY BLACK LABEL (バーバリーブラックレーベル) ロゴジャガードマフラー グレー サイズ:記載なし



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