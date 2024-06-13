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クリスチャンディオール ChristianDior マフラー ストール
商品番号 D56046922173
商品名

クリスチャンディオール ChristianDior マフラー ストール
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 1,911 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。友人から譲り受けた品物になります。リサイクルショップにて鑑定済みです。小さく折り畳んでの発送になります。サイズ幅:約26cm長さ:約154cm(フリンジ込み)※誤差はご了承下さい。タグはございません。長期自宅保管のため、畳ジワがあります。３枚目の写真、中央折り目部分に若干汚れがあります。中古品にご理解いただける方、よろしくお願い致します。ご購入後のクレーム、返品はご容赦お願い致します。#クリスチャンディオール#ChristianDior
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