クリスチャンディオール ChristianDior マフラー ストール

ご覧いただきありがとうございます。友人から譲り受けた品物になります。リサイクルショップにて鑑定済みです。小さく折り畳んでの発送になります。サイズ幅:約26cm長さ:約154cm(フリンジ込み)※誤差はご了承下さい。タグはございません。長期自宅保管のため、畳ジワがあります。３枚目の写真、中央折り目部分に若干汚れがあります。中古品にご理解いただける方、よろしくお願い致します。ご購入後のクレーム、返品はご容赦お願い致します。#クリスチャンディオール#ChristianDior



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