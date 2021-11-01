美品★UNITTED ARROWS ユナイテッドアローズ★ドットブルーネクタイ

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商品詳細
★☆★フォロー割実施中です☆★☆フォローで5%OFFおまとめで追加点数×100円フォロワー様限定のセールも定期的に行っております♪よろしければ、他もご覧くださいませ♡こちらより一覧が見れます♪↓↓↓#アネモネのネクタイ屋さん✳️ブラント、アイテムUNITTEDARROWSユナイテッドアローズ✳️色ブルー✳️サイズ 大剣 約7.5cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。✳️素材シルク100%✳️状態目立つキズや汚れなしですが、素人の検品のため小さな見落としはご了承下さいませ。✳️特徴ドット総柄のかわいいネクタイです♪カジュアルやビジネスどちらでも合います。生地も厚めのしっかりしたものです。✳️その他、注意事項お品は全て専用の部屋で撮影管理しています。自宅保管ご了承くださいませ。色味は出来るだけ現物に寄せて加工しておりますが、お使いのモニターや端末により若干異なる場合がある事をご了承下さいませ。2309-1
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