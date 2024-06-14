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newvintage キャップ
商品番号 I10738768142
商品名

newvintage キャップ
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...フェイクレザーカラー...ブラックnewvintageという日本ではあまり知られていないブランドのキャップです。サイズはフリーなので、どんな方でも大丈夫だと思います。状態は綺麗な方だと思います。あくまでも中古品ですので宜しくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/Taipei543171.html
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