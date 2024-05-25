極真空手★グッズ★4点セット

極真空手グッズ4点セット①半袖TシャツXLサイズやや日焼け.やや使用感あり②半袖TシャツLサイズ日焼け.使用感あり③半袖TシャツLサイズ汚れなし.やや使用感あり④手拭い変色あり今は手に入らないレアグッズです。コルクションされている方、格闘技好きな方へお譲り致します。かなり昔の品になります。自宅保管の為神経質な方の購入はご遠慮ください。ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋



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