A BATHING APE ブラックデニム チェーン刺繍 スナップバックキャップ

ご覧いただきありがとうございます。フォロー割はプロフィールにて詳細をご確認下さい(^^)ビッグシルエットやオーバーサイズのメンズアイテムや、レディースアイテムも出品しています。ブランド:アベイシングエイプカラー:ブラック刺繍カラーゴールドサイズ:フリー状態ランク BS:デッドストック又は新品A:使用感や目立ったダメージがないB:使用感はあるが目立ったダメージがないC:着用に問題は無いが目立つダメージがあるD:大きく目立つダメージや破れがあるブラックデニム生地に多数刺繍が施された希少モデル。デニム生地なので経年によるスレや色褪せも楽しめます。スナップバックモデルは希少なのでお探しの方ぜひ。



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