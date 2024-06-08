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90s 90(ナインティー)usa製 Tシャツ
商品番号 A76215659540
商品名

90s 90(ナインティー)usa製 Tシャツ
ブランド名 Avital
特別価格 税込 3,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

USA製オニータタグの90(ナインティー)のTシャツです。細かい薄いシミ・プリント割れなどはございますが比較的状態は良いです。シミは漂白剤などつければ落ちるのではないかと思います。#オニータ#oldskate#lifesabeach#サンタクルーズ#buttstain#usa製#80s#90s#oldstussy#madeinusa#dogtown#zorlajc#ペラルタ#キャバレロ#ライフズアビーチ
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