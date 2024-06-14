ダーバン　ベルト　★新品★

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商品詳細
ダーバン ベルト カレー ブラック 長さ 109cm 幅 35mm 材質 牛革 製造 日本製★自宅保管です。神経質な方はご遠慮ください。 メルカリ製、ねこポス箱でベルトを斜めに入れて発送します。
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