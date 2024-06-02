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専用　別注　WILDSWANS ワイルドスワンズ WAVE シェルコードバン
商品番号 X10236427189
商品名

専用　別注　WILDSWANS ワイルドスワンズ WAVE シェルコードバン
ブランド名 ワイルドスワンズ
特別価格 税込 25,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

別注のウェイブです。外装はホーウィンシェルコードバンのバーボンとなります。主にカバンに入れて、クリームを塗りながら大切に使用しておりました。使用に伴う小傷などは見られますが、破れホツレやホックの緩みもありませんので、まだまだ十分にお使いいただけます。付属品は画像にあるものが全てとなります。
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【別注】wildswans ワイルドスワンズ wave シェルコードバン
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