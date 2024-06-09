新品 スタースティングレイ長財布 メンズ エイ革 グリーン 本革 スティングレイ

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【フォロー割】【リピーター割】がございます。詳しくはプロフィールをご確認ください。ご覧いただき、まことにありがとうございます！他にもメンズ・レディース関わらず、時計・アウター・スニーカーなど扱っていますので、こちらのラインナップもぜひご覧くださいませ↓↓↓#OVERSEASSHOPの商品一覧クロコダイル、スティングレイ、パイソン商品一覧はこちら#OVERSEASSHOPのレザー製品スティングレイ財布スティングレー長財布新品スタースティングレイ長財布メンズエイ革グリーン本革スティングレイ※メンズ、レディース用～スタースティングレイ～『泳ぐ宝石』と呼ばれるスティングレイ（エイ革）その中でも約1000匹の水揚げに対し1匹と言われる希少な幻の素材です。高級感・インパクトのある見た目、100年持つと言われる高い強度で耐久性にも優れたプレミアムウォレットです。【生産国】Thailand【カラー】グリーン【サイズ】横幅：約20cm/縦幅：約10.5cm/厚み：約3.0cm■ラウンドファスナー開閉式■小銭入れ×1（ファスナー式）■札入れ×3（ジャバラ式）■カード入×15内側の素材にも上質レザーを使用。美しい輝きを放つ、希少なスタースティングレイ（エイ革）エイ革（スティングレイ）は、幸福の魚（ラッキーフィッシュ）と呼ばれ、”泳ぐ宝石”と称されています。全面に【海の宝石】と言われる美しいスティングレー(エイ皮)を使用しており、手間のかかるフラット加工(表面を平らに削ること)をすることにより生まれる光沢がとても綺麗です。内側は柔らかいソフトレザーを使用しており、収納も多く、ラウンドファスナータイプで見開きタイプとなっており使い勝手も抜群です。表記サイズも数ミリ異なる場合がございます。製造工程における若干のキズ・汚れがある場合がございます。●梱包・発送についてクッション材・緩衝材を使用し、丁寧に段ボールに梱包し発送させていただきます。●返品等について商品到着後、製品に問題があった場合、返品等、誠意をもって対応いたしますのでご安心くださいませ。財布形...長財布素材...スティングレイ本革カラー...グリーン