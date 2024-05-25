美品✨ PORTER ポーター ワイズ 長財布 ラウンドファスナー グリーン ...

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商品詳細
即購入OKです！取り置きや専用は承っておりませんのでご了承ください☆【商品説明】ポーターPORTERワイズロングウォレット日本製長財布ラウンドファスナー吉田カバン・仕様小銭入れ×1札入れ×3カード入れ×12ポケット×1・サイズ高さ：10.5cm横：20cm幅：3.2cm・素材：レザー・カラー：グリーン・付属品なし・状態について多少の使用感は見られますが、目立つ傷や汚れはなく、美品です。【商品について】・大手ブランド買取店にて購入した真贋鑑定済みの商品になります。・あくまでUSEDであることをご理解の上、ご購入いただきますようよろしくお願いいたします。※他サイトにも出品している為、突然の削除もありますのでご了承ください。東京都公安委員会 第306662218771号KDYshop
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