70'sヴィンテージ 編み込みベルト　ベルトのみ販売

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バックル抜き全長約103センチ。最大幅約4.2センチ。一番手前の穴まで約77.5センチ。一番手前の穴まで約93.5センチ。70'sヴィンテージの編み込みベルトです。バックル別でベルトのみの販売になります。サイズは34くらいに思います。一番手前の穴が後からの穴です。サイズ調整した跡がありますが、言われなければ分からないと個人的には思います。擦れや小傷、2〜3ヶ所編み込みの部分に切れがありますが着用には問題なく思います。神経質な方はお控え下さい。レザーの状態も良好でとても良い雰囲気のベルトに思います。関心がある方、いかがでしょうか？他にもヴィンテージ品などを出品しているのでそちらもよろしくお願いしますまた、値下げ交渉などは対応致しますが大幅な要求だけはご遠慮ください常識の範囲内でよろしくお願いします中古にご理解のある方、関心のある方よろしくお願いしますリオスルケーシーブラックジャックトニーラマウエスコレッドウイングチペワラングラーHTCチャンピオン ラルフローレン ペンドルトンオルテガレッドムーン HBARCLeeリーバイス Gパン Gジャン ウエスタンブーツ バンソン ラングリッツレザー ショット チャンピオンプラグ カーハート ファニー ゴローズ ディッキーズ アビレックス リアルマッコイズ バスリクソンズ ヴィンテージ ワークシャツ ハーレーダビッドソン ネイティブ カウボーイ ロデオ シアーズ ペニーズ