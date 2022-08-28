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シュプリーム　ニューエラ　キャップ　ブラック59FIFTY 59.6cm
商品番号 S60920792324
商品名

シュプリーム　ニューエラ　キャップ　ブラック59FIFTY 59.6cm
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 3,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー　ブラックサイズ　59.6cm数回被って使用後、保管していました。つば裏のふちに、やや白っぽく見えるところがあります。クリーニング済みです。何か気になる事があれば、気軽にコメントください。
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