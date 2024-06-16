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新品 B\u0026Y UNITED ARROWS カシミア100% リバーシブルマフラー
商品番号 Q78183905333
商品名

新品 B\u0026Y UNITED ARROWS カシミア100% リバーシブルマフラー
ブランド名 ビューティアンドユースユナイテッドアローズ
特別価格 税込 2,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド名：BEAUTY\u0026YOUTHUNITEDARROWSカシミア100%CASHMEREリバーシブルマフラー特徴：カシミア100%使用の贅沢なマフラー。リバーシブル仕様であらゆるコーディネートに合わせることが出来るマフラーです。※この商品写真は出品者自身で撮影したものです。色：グレー/ブラック素材：カシミア100%幅：約24㎝長さ：約160㎝商品状態新品未使用タグ付注意事項自己紹介欄の記載をご確認の上、ご入札宜しくお願い致します。不明点はご質問ください。
http://narcologia.ru/goods/passionate796313.html
http://narcologia.ru/goods/encourage898172.html
http://narcologia.ru/goods/peroration907015.html
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