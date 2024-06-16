90s camel tシャツ　usa製

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商品詳細
キャメルからのTシャツになります。92年製、嬉しい胸ポケ付きです。いい感じに褪せてます。着た感じL程のサイズ感です。肩幅.55cm着丈.70cm身幅.54cm袖丈.20cmラッキーストライクキャメルマルボロバイクアメ車メジャーレンジャーステキサスストアブランドアローヒッピーフルーツオブザルームアローズモヘアカーディガンスヌーピーカートコバーングランジコーデュロイジャケットタウンクラフトモヘアヒッピーアメカジリーバイスリーペンドルトンステューシーノースフェイスレインボーパンツカーハートユーロワークディッキーズシルバータブウールリッチメルトンラコステチャンピオンリーバイスリーラングラータウンクラフトペニーズシアーズリーバイス501リーバイス646リーバイス684リーバイス517フレアパンツベルボトム90s80s70s60scintasleeLevi'sperma－prestpermaprestllbeentownclaftjcpennynikeadidasUsedjcrewEddieBauerbananarepublicpoloRalphLaurenoldgap
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