SterlingbyMUSICMANSTINGRAYCLASSIC RAY25CA-BSCアクティブ 5弦ベース送料無料!メルカリ最安値!SterlingbyMUSICMANSTINGRAYの5弦アクティブベース『CLASSICRAY25CA-BSC』ですミュージックマンの5弦ベースは中古ではなかなか出回っておらず、レアなベースとなっていますSterlingbyMUSICMANから初期型スティングレイ・ベースのボディシェイプを基本としたモデルRay25CAが登場マホガニーボディにメイプルネック、6点止めボルトオンミュージックマンデザインによるオリジナルブリッジを搭載パワフルなハムバッカー・ピックアップと2バンド・アクティブプリアンプ・イコライザーで多彩なサウンドメイキングが可能カラーはスティングレイのナチュラルカラーに近いバタースコッチ■5弦エレキベース■SterlingbyMUSICMAN Ray25■スティングレイタイプ■カラー:バタースコッチ■スペック・ナット幅:45mm・指板材:メイプル・ネック材:ハードメイプル・スケール:ロングスケール・ボディ材:マホガニー・ピックガード:ブラック・ブリッジ:MusicManデザインブリッジ・コントロール:2バンド、アクティブプリアンプ・ピックアップ:ハムバッカー1発ほとんど弾いておらず、保管していましたネックは真っ直ぐで、フレットは9割残っていますネックは細く、初心者の方、手の小さな方でも弾きやすいベースです画像4枚目の○のところに節の欠けがあり、楽器店にて補修済みほとんど弾いていないので、全体的に綺麗な状態です音出し確認済みで、ガリ等不具合はありませんベース弦は、出品時に新品の弦に交換済みですベース本体のほかに、ギグバッグ、ストラップ、チューナー等をお付けしますベースを弾くのに必要なものは揃っているので、初心者の方でも問題ありませんプチプチと段ボールで梱包し、発送します管理番号B43340#あまつく機材整理中



Sterling by MUSIC MAN STINGRAY5 RAY25 5弦 smcint.com



高い素材 Sterling MAN STINGRAY5 RAY25 5弦 MUSIC by ベース - lp ...



STERLING by Musicman STINGRAY RAY5 WS 5弦エレキベース スターリン SUB RAY5



Sterling by MUSIC MAN STINGRAY5 RAY25 5弦 smcint.com



Sterling By Musicman SUB STINGRAY RAY5 VINTAGE SUNBURST SATIN ...



RAY25CA Butterscotch



Sterling by MUSIC MAN STINGRAY5 RAY25 5弦 ☆新春福袋2022 ...



Sterling By Musicman SUB STINGRAY RAY5 VINTAGE SUNBURST SATIN ...



Sterling By Musicman SUB STINGRAY RAY5 WALNUT SATIN 5弦エレキベース



Ray5 Mint Green 5弦エレキベース



STERLING by Musicman STINGRAY S.U.B. Series Ray5 BK 5弦エレキ ...



StingRay RAY5 - Sterling by Music Man



Amazon.com: Sterling By MusicMan Sterling by Music Man StingRay ...



Sterling by Music Man SUB RAY5-BK-M1 SUB STINGRAY RAY5 BLACK 5弦エレキベース-楽器de元気



Sterling by MUSIC MAN STINGRAY S.U.B. Series Ray5 BK 5弦エレキ ...