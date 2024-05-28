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ピクルス　ミルフィーユ　ビーンドール　ショコラ
商品番号 R76000014490
商品名

ピクルス　ミルフィーユ　ビーンドール　ショコラ
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

かえるのピクルスのビーンドールショコラです。縦　約27センチ横　約17センチ特に遊んだりもしていないため汚れ等はございません。あくまで、一度人の手に渡ったものですので、写真をよくご確認お願いします。神経質な方は購入ご遠慮ください。大切にしてくださる方のみご購入ください。防水対策をして発送致します。#カエルのピクルス#ぬいぐるみ#ショコラ#ビーンドール#ピクルスミルフィーユビーンドールショコラキャラクター···子供向けキャラクターグッズ種類···ぬいぐるみグッズ種類···ぬいぐるみグッズ種類···ぬいぐるみ
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