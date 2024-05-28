ピクルス　ミルフィーユ　ビーンドール　ショコラ



駿河屋 -<中古>ピクルス(ショコラ) ミルフィーユシリーズ ビーンドール ...



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profile – かえるのピクルス ピクルスホーム



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4/20］今月末入荷予定のミルフィーユピクルス♪ | ドリーム・ぽけっと ...

かえるのピクルスのビーンドールショコラです。縦 約27センチ横 約17センチ特に遊んだりもしていないため汚れ等はございません。あくまで、一度人の手に渡ったものですので、写真をよくご確認お願いします。神経質な方は購入ご遠慮ください。大切にしてくださる方のみご購入ください。防水対策をして発送致します。#カエルのピクルス#ぬいぐるみ#ショコラ#ビーンドール#ピクルスミルフィーユビーンドールショコラキャラクター···子供向けキャラクターグッズ種類···ぬいぐるみグッズ種類···ぬいぐるみグッズ種類···ぬいぐるみ