

★GOTOH 高級ウクレレ ペグ UPT-UBN-CW◇国産 高精度 糸巻き | フリマアプリ ラクマ



★GOTOH 高級ウクレレ ペグ UPT-UBN-CW◇国産 高精度 糸巻き



★GOTOH 高級ウクレレ ペグ UPT-UBN-CW◇国産 高精度 糸巻き



★GOTOH 高級ウクレレ ペグ UPT-UBN-CW◇国産 高精度 糸巻き



★GOTOH 高級ウクレレ ペグ UPT-UBN-CW◇国産 高精度 糸巻き



GOTOH製ペグ UPT-UBN-CW（ギアペグ）｜ウクレレ専門店 KIWAYA公式通販



ゴトー ウクレレ ペグ GOTOH UPT UBB GG ゴールド [UPT/GB][黒ボタン/G] 【Ebiオリジナルピック付】



GOTOH製ペグ UPT-UBN-CW（ギアペグ）｜ウクレレ専門店 KIWAYA公式通販



ウクレレ ペグの値段と価格推移は？｜53件の売買データからウクレレ ...



UPT-UBN-CW



2023年最新】upt ウクレレ ペグの人気アイテム - メルカリ



2023年最新】ウクレレ ペグ gotoの人気アイテム - メルカリ



UPT-UBN-CW



GOTOH製ペグ UPT-UBN-CW（ギアペグ）-KIWAYA



GOTOH UPT UBN CW ゴトー ウクレレペグ クロームホワイト アイボリー ...

仕様◆モデル名：UPT◆ペグボタン：UBN／ヴィンテージ・ホワイト◆カラー：CW／クローム・ホワイト◆付属品：取り付けに必要なブッシュ、ワッシャー◆ヘッドの厚み(推奨)：約10～12mm程度に取り付け可能\"正確\"な音程に\"簡単\"にチューニング！国内最高の技術を誇る楽器パーツメーカー『GOTOH』他の楽器の技術を応用しウクレレでも正確なチューニングを可能にしました。正確な音感を養う為にも、良い演奏をする為にも高いチューニング精度は必要です。曖昧なチューニングのままでは演奏が上手くならないというのは、どんな楽器でも今や定説です。ウクレレはいつでもそばにあって手軽に奏でられる、その友達の様な身近さも魅力ですが、正確な音程は今まで苦手としていました。このペグは他の楽器に見られる『プラネタリーギア(遊星歯車機構)』を使用した、ウクレレでは珍しいギア・ペグで、高い技術でウクレレ用に軽量化！部品も含めて１つ15g以下という夢のようなチューナーです。見目にもGOTOHらしい、シンプルながら高級感のあるデザインが光ります。ネジ穴の間隔や寸法は写真よりご確認いただけます。種類...ウクレレアクセサリー・パーツ...その他