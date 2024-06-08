READYMADE x Cali Thornhill DeWitt TEE

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商品詳細
☆商品名レディメイドREADYMADE×カリソーンヒルデウィットCALITHORNHILLDEWITT☆実寸サイズ表記サイズ：XXL肩幅：約約60cm着丈：約約77cm身幅：約約61cm袖丈：約約22cm☆付属品画像に写っているものが全てになります☆状態試着のみ【詳細情報】READYMADE×CALITHORNHILL-DEWITTの「PackTee」ミニマルなデザインと拘り抜かれたクオリティで、READYMADEの新たな人気アイテムとなったパックTシリーズです。その第３弾に選ばれたのが数多くの人気アーティストやブランドとのコラボなど様々なシーンで活躍している、LA在住のヴィジュアルアーティストCaliThornhillDewittです。上質なヘビーコットンのオリジナルボディーに、カリのシグネチャーフォントのキャッチーなロゴが映えるデザインです。☆今後も着用いたしませんのでお安く譲ります。購入したい方は是非。質問などもどんどん受け付けます。VETEMENTS(ヴェトモン)BALENCIAGA(バレンシアガ)FEAROFGOD(フィアオブゴッド)AMIRI(アミリ)FAITHCONNEXION(フェイスコネクション)COTEMER(コートメール)ジャスティンビーバー登坂広臣3代目高木ocean
http://narcologia.ru/goods/flight902228.html
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READYMADE ✖︎ CALI THORNHILL DEWITT 3 PACK TEE
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READYMADE ✖︎ CALI THORNHILL DEWITT 3 PACK TEE
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