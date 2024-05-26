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★未使用★ APE × UNDEFEATED Tシャツ XL kaws シャーク
商品番号 O14481449953
商品名

★未使用★ APE × UNDEFEATED Tシャツ XL kaws シャーク
ブランド名 アベイシングエイプ
特別価格 税込 4,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コレクション整理の為、出品させて頂きます。こちらAPE×UNDEFEATEDカレッジロゴTシャツになります。タグ付きの未使用品となります。これから末永く無くご愛用頂けるお品物となります。XLサイズです。画像2.3にありますように大猿ロゴ付近、Uの文字の下辺りに経年による薄シミがございます。大変貴重なUNDEFEATEDコラボTシャツですので探されていた方は是非★未使用品ですが、自宅保管の商品の為、神経質な方は入札をご遠慮ください。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/troupe609911.html
http://narcologia.ru/goods/composite169654.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney470349.html

★未使用★ APE × UNDEFEATED Tシャツ XL kaws シャーク
★未使用★ APE × UNDEFEATED Tシャツ XL kaws シャーク | フリマアプリ ラクマ

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