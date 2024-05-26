★未使用★ APE × UNDEFEATED Tシャツ XL kaws シャーク

コレクション整理の為、出品させて頂きます。こちらAPE×UNDEFEATEDカレッジロゴTシャツになります。タグ付きの未使用品となります。これから末永く無くご愛用頂けるお品物となります。XLサイズです。画像2.3にありますように大猿ロゴ付近、Uの文字の下辺りに経年による薄シミがございます。大変貴重なUNDEFEATEDコラボTシャツですので探されていた方は是非★未使用品ですが、自宅保管の商品の為、神経質な方は入札をご遠慮ください。宜しくお願い致します。



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