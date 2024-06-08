ドラえもん ハローキティ コラボ ウクレレ カバー付き

ドラえもんとキティちゃんのコラボウクレレです(*ˊ꒳ˋ*)G弦は、LowGに変えてありますHighGご希望の方は、ご自分で変えて頂く必要がありますのでご了承ください(♡ᴗ͈ˬᴗ͈)LowGをお探しの方そのままお使いになれます♥購入時に入っていた専用ケースに入れてダンボールで発送します(*ˊ꒳ˋ*)種類...ウクレレ



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