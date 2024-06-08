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- ドラえもん ハローキティ コラボ ウクレレ カバー付き
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商品詳細
ドラえもんとキティちゃんのコラボウクレレです(*ˊ꒳ˋ*)G弦は、LowGに変えてありますHighGご希望の方は、ご自分で変えて頂く必要がありますのでご了承ください(♡ᴗ͈ˬᴗ͈)LowGをお探しの方そのままお使いになれます♥購入時に入っていた専用ケースに入れてダンボールで発送します(*ˊ꒳ˋ*)種類...ウクレレ
http://narcologia.ru/goods/stage303597.html
http://narcologia.ru/goods/reboot631836.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper523109.html
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