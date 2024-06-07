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htc ベルト
商品番号 L75294272850
商品名

htc ベルト
ブランド名 エイチティーシー
特別価格 税込 3,627 円
在庫状況 あり

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商品詳細

htcの細身ベースのベルトです。バックルから最初の穴まで98cm全長120cm購入後2.3回ほどの使用ですが、最初の穴の手前に自身で穴あけた箇所があります（7枚目参照してください）カラー···ブラック素材···本革WINDANDSEAディースクエアードTMTambushsupremevetmentsカルバンクラインPOLORALPHLAURENJOURNALSTANDARDsacaiCOMMEdesGARÇONSNEIGHBORHOODなどが好きな方に合わせやすいベルトです。
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