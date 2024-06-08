葛葉 アクリルパネル 誕生日グッズ 2020

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商品詳細
人気タイトル···にじさんじ葛葉誕生日グッズ2020のアクリルパネルです。アクリルパネルを立てる為の部品は付属しません。アクリルパネルのみの発送となります。(百均の写真立ての部品で代用可能です。)暗所にて保管しており、傷などございません。素人保管ですので、気になる方は御遠慮ください。にじさんじ葛葉ChroNoiR叶三枝明那不破湊剣持刀也
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