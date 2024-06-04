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☆新品☆ nike jordan offwhite半袖Tシャツ白であってます M
商品番号 Y87202347945
商品名

☆新品☆ nike jordan offwhite半袖Tシャツ白であってます M
ブランド名 オフホワイト
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入可です。よろしくお願い致します。［商品説明］こちらはNIKEのジョーダンブランドとOff-WhiteがコラボしたメンズTシャツのになり、状態：新品未使用サイズ：M肩幅約48cm身幅約53cm着丈約72.5cm採寸に関しては多少のズレがありますのでご理解並行輸入品となります。即購入可です。よろしくお願い致します。すり替え防止のため返品はお受けできません、ご了承下さい。簡易梱包となりますので神経質な方なご遠慮下さい。袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/troupe662111.html
http://narcologia.ru/goods/composite984054.html
http://narcologia.ru/goods/choice557885.html

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