23AW NEIGHBORHOOD MIL DAD CAP ネイバーフッド

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商品詳細
ネイバーフッド新作のキャップです。新品未使用です。被るつもりで買いましたが、ほかのものが欲しくなり出品です。写真4枚目はブラックですが、後ろのイメージで、カラーはOLIVEDRABです。カラーOLIVEDRABサイズアジャスターNEIGHBORHOOD23AW型番：232YGNH-HT04商品説明NEIGHBORHOOD23AWCollection耐久性に優れる高密度のコットンウェザーを使用した6パネルキャップ。フロントにロゴを刺繍。後部アジャスターにはオリジナルバックルを採用。素材コットン100％
http://narcologia.ru/goods/sepulchral580932.html
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23AW ネイバーフッド DAD CAP ワッペン 6パネル キャップ F 黒
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