Xotic XJ-1T5st　専用　スラップステップ フィンガーランプ

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商品詳細
厚み2.4mm、4弦側フィンガーレスト高さ6mmのスラップステップです。裏面はネジ避けが付いておりますので、付属の両面テープでそのままポン付け可能です。また、ベベルエッジ加工されており指の引っ掛かりがほとんどありません。5弦22フレットモデルの適合品ですので、ご注意ください。他にもXJ専用フィンガーランプなどを販売しておりますので、よろしくご検討くださいませ（＾＾）セット購入の場合は割引がございます
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