クロコダイル　二つ折り　財布　マネークリップ

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商品詳細
カラー···ブラック小銭入れはありません。1年ほど前、88000円で購入。よく磨きをかけていましたので、綺麗です。表面、裏面ともに、クロコダイルです。スーツのポケット等からもスムーズに出てくる薄さで、オシャレで格好いいお品です。財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革 クロコダイル
http://narcologia.ru/goods/perforce975565.html
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