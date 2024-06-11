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クロコダイル　二つ折り　財布　マネークリップ
商品番号 K94868616315
商品名

クロコダイル　二つ折り　財布　マネークリップ
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 15,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック小銭入れはありません。1年ほど前、88000円で購入。よく磨きをかけていましたので、綺麗です。表面、裏面ともに、クロコダイルです。スーツのポケット等からもスムーズに出てくる薄さで、オシャレで格好いいお品です。財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革　クロコダイル
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