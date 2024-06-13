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【USED】スタッズベルト
商品番号 A66534743026
商品名

【USED】スタッズベルト
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 3,152 円
在庫状況 あり

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商品詳細

状態：B穴が空いている部分だと結構広いので重ね付けや肩から斜め掛けして着用していました。穴を開けたりベルト以外の活用もおすすめです。［状態］S…新品未使用品A…未使用品に近いB…目立つ汚れ・ダメージなしC…少しの汚れもしくは生地の痛みありD…目立つ汚れもしくはダメージありZ…リメイク品
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