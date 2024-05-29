COMESANDGOES×COOPERSTOWN NAVY

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COMESANDGOES×COOPERSTOWNのベースボールキャップ【デザイン】・NEWYORKYANKEES(ニューヨークヤンキース)(1935)ロゴを刺繍・刺繍色はホワイトカラー・左サイドに”COMES”の刺繍入り・後ろアジャスターは牛革ベルトに特注塗装したツヤなしの黒のバックルと小判ハトメ【素材】ウール100％ライニング：コットン100％ベルト：カウレザー【シルエット・サイズ】・つばのトップの長さは約7.8㎝・アジャスターで調整可能なフリーサイズcol.ネイビー購入致しましたがサイズが合わず出品に至ります。タグと袋が付きます。ぜひご検討下さい。カレッジアメリカ製USAチャンピオンリバースウィーブスウェット赤単タグチャンピオン単タグ青タグリバースreverseweaveyaleusu.s.amadeinusaカレッジ70s80sヴィンテージ霜降りグレーリバースウィーブ 単色タグ 藤原裕AURALEE/オーラリー/Aeta/アエタ//COMOLI/コモリ/COMESANDGOES/カムズアンドゴーズ/GRAPHPAPER/グラフペーパー/HenderScheme/エンダースキーマ/is-ness/イズネス/kaptainsunshine/キャプテンサンシャイン/SUNSEA/サンシー/UNIVERSALPRODUCTS/ユニバーサルプロダクツ/UNUSED/アンユーズド/YAECA/ヤエカ/stein/ryotakashima/sunsea/unused/neat/yashiki/sanslimite/スタイリスト私物/lechoppe/sonakameguro/sfstokyo/ah.h/加藤農園/nautica/ノーティカ/長谷川昭雄/SSZ/DAN/ハズム/herill/ANATOMICA/acronym/アンダーカバー/コムデギャルソン/イッセイミヤケ/NEAT/CIOTA/NICENESS