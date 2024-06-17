MONTBLANC M_Gram 4810 ウォレット ジップアラウンド

モンブランM_Gram4810ウォレット12ccジップアラウンド127441¥51,700モンブランモノグラムを採用した新作レザーコレクション、モンブランエムグラム(M_Gram)4810です。ワンシーズン弱使用した後しまっていました。コバ剥がれ箇所、使用感もあります。大きな難はありません。usedにご理解いただいた上ご検討ください。カラーはブラック×ブルー#MONTBLANC#モンブラン#エムグラム柄・デザイン···プリント（ロゴなど）財布形···長財布



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