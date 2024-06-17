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MONTBLANC M_Gram 4810 ウォレット ジップアラウンド
商品番号 Q46425869221
商品名

MONTBLANC M_Gram 4810 ウォレット ジップアラウンド
ブランド名 モンブラン
特別価格 税込 8,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

モンブランM_Gram4810ウォレット12ccジップアラウンド127441¥51,700モンブランモノグラムを採用した新作レザーコレクション、モンブランエムグラム(M_Gram)4810です。ワンシーズン弱使用した後しまっていました。コバ剥がれ箇所、使用感もあります。大きな難はありません。usedにご理解いただいた上ご検討ください。カラーはブラック×ブルー#MONTBLANC#モンブラン#エムグラム柄・デザイン···プリント（ロゴなど）財布形···長財布
http://narcologia.ru/goods/cowpox315739.html
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