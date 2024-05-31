【極美品】 バーバリー ロンドン　ネクタイ　チェック　ホースロゴ

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■商品BURBERRYLONDONバーバリーロンドンネクタイ高級シルク100%ハイブランドホース柄 ホースロゴ シャドーホースチェック柄アラ商事■サイズ剣先9.5cm平置き実寸、自身で採寸している為、若干の誤差はご了承下さい。■カラーイエロー 黄色ゴールド■素材シルク■状態数年前にプレゼントでいただき、使用せずクローゼットに保管しておりました。汚れや傷なく美品です。箱はありません。※自宅保管、素人検品につき中古品にご理解いただける方のみご購入お願い致します。※らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便について予告なく変更する場合がございます。ご了承くださいませ。カラー···イエロー柄・デザイン···チェック