ライオンキング　ディズニー　　Tシャツ　シングルステッチ

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ライオンキングTシャツですディズニーTシャツブームの時に購入して、今は服の系統がかわり着る機会がなくなり出品ですボロまではいきませんが古着らしさがでてるTシャツになりますライオンキングTシャツ沢山ありますが、この絵見た事ないですしっかりシングルステッチ着丈約67cm肩幅約58cm身幅約60cmかなりサイズ感良いですX-MENらんま1/2アキラうる星やつら鉄腕アトムアニメマンガ攻殻機動隊ガンダムエヴァンゲリオンEVANGELIONヴィンテージVintage80's90'sきまぐれオレンジロードもののけ姫電影少女ディズニーVENOMJOKERDARKKNIGHTCHILD'SPLAYMIKETYSONNIKEJORDANRAPTEE映画アニメムービーTバンドT古着映画アニメムービーTTravisScottヘルレイザーミスタービーンインデペンデンスデイアバターアルマゲドンメンインブラックブルースブラザーズナイトメアビフォアクリスマスマーズアタックスターウォーズスタートレックバットマンジョーカーヴェノムエイリアンゴーストバスターズパルプフィクションmaskファイトクラブakiraマリリンマンソンredhotchilipeppersregeagainstthemachineバンドtシャツディズニー