ネイバーフッド NEIGHBORHOOD BELT DRIVE/AN-CAP 黒

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。ネイバーフッドNEIGHBORHOODBELTDRIVE/AN-CAPです。蓄熱・保温素材『デュアルウォームボンバー』を使用したネックウォーマー“BELTDRIVE”。伸縮性があり、内側が起毛素材になった本作は、ネックウォーマーとしてだけでなく、ヘッドギアとしても着用可能。フロントには光を反射するリフレクターでブランドロゴがプリントされています。●SIZEFREE頭回り50cm〜●MATERIALACRYLIC56%NYLON32%RAYON8%POLYURETHANE4%MADEINJAPAN●COLORBLACK●CONDITION数回着用。多少使用感はありますが、目立った傷、汚れ等はありません。リフレクターロゴにひび割れがあります（画像4枚目）、パイピングテープの縫製がほつれている箇所がいくつかあります（画像5枚目）。この辺りご理解頂きご検討よろしくお願い致します。※こちらの商品の値下げはお断りしております。値下げコメントには返信致しません。WTAPSundercoversupremefragment等お好きな方もおすすめです。他にもメンズの商品出品しています#jorjuymカラー···ブラック
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