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ルイヴィトン モノグラム 長財布
商品番号 W48965235909
商品名

ルイヴィトン モノグラム 長財布
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 13,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2019年9月　福岡天神　正規店購入定価93960円（税当時8%込）革製品の為折れる部分に革独特のシワができてますが他特に汚れ傷などはございません。黒マットで何にでも合わせやすいタイプです。カラー···ブラック素材···本革
http://narcologia.ru/goods/passivity651983.html
http://narcologia.ru/goods/update781895.html
http://narcologia.ru/goods/conception299957.html
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