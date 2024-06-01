ルイヴィトン モノグラム 長財布

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2019年9月 福岡天神 正規店購入定価93960円（税当時8%込）革製品の為折れる部分に革独特のシワができてますが他特に汚れ傷などはございません。黒マットで何にでも合わせやすいタイプです。カラー···ブラック素材···本革