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Versace/ヴェルサーチ　スカーフ　ストール
商品番号 Q99746949713
商品名

Versace/ヴェルサーチ　スカーフ　ストール
ブランド名 ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ATELIERVersaceスカーフ使用期間1週間サイズ　縦(フリンジ含む)約162×横約45㎝比較的綺麗な状態かと思います。中古品になりますので神経質な方はご購入お控えください。ストール　ヴェルサーチ　シルク
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