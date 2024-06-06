Versace/ヴェルサーチ　スカーフ　ストール

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商品詳細
ATELIERVersaceスカーフ使用期間1週間サイズ 縦(フリンジ含む)約162×横約45㎝比較的綺麗な状態かと思います。中古品になりますので神経質な方はご購入お控えください。ストール ヴェルサーチ シルク
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