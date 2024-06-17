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m+ エムピウ ミッレフォッリエⅡ P25 ダークブラウン
商品番号 M54421655832
商品名

m+ エムピウ ミッレフォッリエⅡ P25 ダークブラウン
ブランド名 エムピウ
特別価格 税込 14,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1ヶ月ほど使用しました。傷が少し着いてます。財布形···二つ折りカラー···ブラウン柄・デザイン···無地素材···本革
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