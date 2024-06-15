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【60〜70s】ミッキーTシャツ　ヴィンテージ
商品番号 L35614043691
商品名

【60〜70s】ミッキーTシャツ　ヴィンテージ
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 4,914 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マジでこれ買った時興奮しました。状態は２点小さい汚れがあるぐらいで他の汚れは特になかったです。サイズは大きめ、175〜の人におすすめです。額縁飾るくらいがちょうどいいヴィンテージ物です。宜しければご覧ください。NIKE（ナイキ）（adidas）アディダス（あいみょん）菅田将暉　小松菜奈　バブアー　リンガー　l.l.bean（エルエルビーン）oldGAP（オールドギャップ）polo（ポロラルフローレン）ユニクロ（uniqlo）arcteryxアークテリクス（オフホワイト）off-white（ワンショルダー）newera（ニューエラ）APE（エイプ）wtaps（ダブルタップス）NBHD（ネイバーフッド）NUMBER(N)INE（ナンバーナイン）ボディバッグ　revolver（リボルバー）stussy（ステューシー）supreme（シュプリーム）メッセンジャーバッグ　Levisリーバイス　ナイキ・アディダス・プーマ・チャンピオン・ラルフローレン・トミー・USA製60s70s80s90s00sヴィンテージ古着vintage前期　後期　ベストメンズライク　ストリート　vestchampionショルダーバッグ　サコッシュ　ワンショルダー　メッセンジャーバッグ　肩掛け　ボディバッグ　oldgapoldstussyneedlesm56軍パン1点物になります　カットオフ　ブラックデニム　ワイドデニム　ペインターパンツ　ダブルニー　フレア　リーバイス　LevisDIESELラングラー　常田大希　championreverseweaveリバースウィーブ　コムドット　在原みゆ紀　お値引きさせていただくことも可能ですのでこの機会に是非お買い求めください(^_^)
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