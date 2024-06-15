【60〜70s】ミッキーTシャツ　ヴィンテージ

マジでこれ買った時興奮しました。状態は２点小さい汚れがあるぐらいで他の汚れは特になかったです。サイズは大きめ、175〜の人におすすめです。額縁飾るくらいがちょうどいいヴィンテージ物です。宜しければご覧ください。NIKE（ナイキ）（adidas）アディダス（あいみょん）菅田将暉 小松菜奈 バブアー リンガー l.l.bean（エルエルビーン）oldGAP（オールドギャップ）polo（ポロラルフローレン）ユニクロ（uniqlo）arcteryxアークテリクス（オフホワイト）off-white（ワンショルダー）newera（ニューエラ）APE（エイプ）wtaps（ダブルタップス）NBHD（ネイバーフッド）NUMBER(N)INE（ナンバーナイン）ボディバッグ revolver（リボルバー）stussy（ステューシー）supreme（シュプリーム）メッセンジャーバッグ Levisリーバイス ナイキ・アディダス・プーマ・チャンピオン・ラルフローレン・トミー・USA製60s70s80s90s00sヴィンテージ古着vintage前期 後期 ベストメンズライク ストリート vestchampionショルダーバッグ サコッシュ ワンショルダー メッセンジャーバッグ 肩掛け ボディバッグ oldgapoldstussyneedlesm56軍パン1点物になります カットオフ ブラックデニム ワイドデニム ペインターパンツ ダブルニー フレア リーバイス LevisDIESELラングラー 常田大希 championreverseweaveリバースウィーブ コムドット 在原みゆ紀 お値引きさせていただくことも可能ですのでこの機会に是非お買い求めください(^_^)



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