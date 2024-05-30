old nike スナップバック キャップ 白 y2k tech

明らかにold感漂うデザイン、古い物なのに今のtech感すら纏っている雰囲気。ボディの白×青バイザーのコントラストが最高です。素材表記タグ切られてしまってますが恐らくコットン素材で間違いないかと。スナップ部分を定位置で留めた際の周囲約54cm、画像で掲載の位置(2つ留めてます)で留めた際の周囲約58cm。素人採寸の為誤差はご容赦ください。当方掲載位置で着用していました。OLD品ですので、神経質な方は購入をご遠慮くださいませ。その他気になる点があれば、お気軽にご質問ください。スポーツミックススポーツMIX80s70s希少限定USAプレミアヴィンテージビッグシルエットノースフェイスnorthfaceナイロンジャケットマウンテンパーカーフリースダウンダウンベストadidascarharttpoloralphlaurenラルフローレンtommyhilfigersupremereebokカーハートstussyハーレーダビッドソンフィッシングベストステューシーstussyチャンピオンリバースウィーブナイキNIKEコロンビアパタゴニアアディダスワンショルダーテグレゴリーGREGORYアークテリクス Arc'teryxtumiyakpakSnowPeakミステリーランチ MYSTERYRANCHvexedgenerationoldgapGAPmiumiucarharttoursskateevisensilvertablevi'snorollevisenリーバイス c.eヘルムートラングRalphlaurenpolosportsOLDGAPOLDNIKEsupremeシュプリームoldstussyabathingapelabratthenorthfacepatagoniaBEAMS65NIKEACGconverseadidaspumavansreebokclarksnewbalancetumiモヘア 60s90s80s70sビンテージヴィンテージtechニューエラneweraヤンキースNYスナップバック



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