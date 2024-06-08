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シャネル　ネクタイ シルク
商品番号 R66255417843
商品名

シャネル　ネクタイ シルク
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 1,726 円
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商品詳細

ネイビー色の落ち着いたデザインです。使用する機会が少ないため出品します。
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