Supreme Vintage Military Work Cap

#Aprilroofs←全出品物★★シュプリームを中心に多数出品中です★★SupremeVintageMilitaryWorkCapシュプリームヴィンテージミリタリーワークキャップ90年代のミリタリーワークキャップになります。ミルスペックを模したタグもあり、忠実に再現されています。なかなか出てこない変わり種ですので、この機会に是非。カラー:Camo/カモシーズン:'90s生産国:アメリカほとんど使用しておりませんが、生産から20年以上経過しているので、完璧な商品をお求めな方は購入をお控えください。出品に伴いクリーニングに出しておりますのですぐにご使用いただけます。喫煙者ではありませんし、ペット等も飼っておりません。丁寧に保管しておりますが、一度人の手に渡っている商品であることをご理解したうえでご購入をお願いします。発送はネコポスを予定しております。ヴィンテージビンテージデッドストックdeadstocksupシュプstreetfragmentフラグメント藤原ヒロシFujiwaraHiroshinikeadidasvansoffwhiteオフホワイトfearofgodfogapebapebalenciagathenorthfacboxlogoボックスロゴslogoSロゴエスロゴundercoverwtapscpfmcdgyeezyneighborhoodnhollywoodgorosessentialsthrasherStoneislandストーンアイランドcommedesgarconjunyalevi’skolorsacaihykeethosensneedlesengineerdgarmentsnepenthesscyethenorthfacepigallekenzostussys/doublec.ejordanumitbenanparabootkijimatakayukichromeheartstimberland



