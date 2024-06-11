CRONOS ロゴ キャップ BEIGE VEATM LYFT XENO

【CRONOSLOGOCAP-BEIGE】ボディと刺繍ロゴを同色でまとめたシンプルなデザインのキャップ。普段のコーディネートにも取り入れやすく、街着からスポーツシーンまで幅広く愛用できます。ストラップバックはベルクロタイプのアジャスターを採用。ベルクロタイプなので細かいサイズ調整が可能です。帽子内部には吸水速乾性に優れた素材を使用し、トレーニング中も快適に過ごせます。CONDITION★★☆☆☆中古（使用感あり）MATERIAL：綿100%SIZE：FREE



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