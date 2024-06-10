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正規品MONCLER ロゴTシャツ サイズＬ
商品番号 V48258813450
商品名

正規品MONCLER ロゴTシャツ サイズＬ
ブランド名 モンクレール
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

正規品MONCLERロゴTシャツサイズＬ毎シーズンリリースされているモンクレールを代表するモデルのTシャツです。ホログラム付き国内正規品※ワッペン、ホログラムからもご確認いただけますが確実正規品となっております。安心してご購入ください。3.4回着用しました。ワッペンの周りの胸右側あたりに分かりにくいのですが少し汚れがあります。お写真3.4枚目をご確認下さい。実際もよく見ないと分からないくらい薄い汚れです。それ以外はまだまだご着用頂ける状態は良いです。クリーニング済み。平置採寸：肩幅45cm、身幅54cm、袖丈20cm、着丈72cm※素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。中古品になりますのでご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。
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