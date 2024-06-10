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【新品】Cartier パシャ 折り財布 札入れ レザー ブラック
商品番号 X43694937529
商品名

【新品】Cartier パシャ 折り財布 札入れ レザー ブラック
ブランド名 カルティエ
特別価格 税込 9,568 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。○アイテムCartierカルティエパシャ二つ折り財布札入れレザー革ロゴ金具シルバー金具ブランドオークションで購入しました。万が一、偽物だった場合は全額返金にてご対応しますので安心してご購入くださいませ。※必ず評価前にご連絡お願い致します。○サイズタテ9cmヨコ11cmマチ2cm平置き実寸。着画はお断りいたします。素人採寸のため若干の誤差はご容赦ください。○状態新品未使用あくまで1度人の手に渡ったものということをご理解の上お買い求めください。○カラーブラック　黒○素材レザー　革○配送簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号23E3049
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