新品タグ付き　ラルフローレン　ポニー　ワンポイント　マフラー　ネイビー

ご覧いただきありがとうございます。アメリカ公式ストアにて購入の正規品です。状態 新品未使用タグ付き商品名 ラルフローレンポニーワンポイント マフラーカラー ネイビーアメリカサイズ ワンサイズ 縦165㎝×横35㎝＊商品の色味は光の加減等で多少異なって見える場合があります。＊お値下げ不可です。＊新品未使用ですが、自宅保管になりますので、折りじわ、畳みじわがあります。ご理解ご了承の上、ご購入下さいませ。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）素材...ウール



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